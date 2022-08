Uniperin kaasukatastrofi rankaisi ennätyksellisesti Fortumia – koko alkuvuoden tappiot 12 miljardia, pelkästään huhti-kesäkuussa yli 9 miljardia

Uniperin alkuvuoden nettotappio oli yli 12 miljardia

"Saavutimme ratkaisevan tärkeät tavoitteet"

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan Uniperia 7,7 miljardin euron suuruisella rahoituksella. Lisäksi Saksan valtion omistama pankki KfW nostaa Uniperille myönnetyn lyhytaikaisen valmiusluoton määrää seitsemällä miljardilla.

Uniper on saamassa luvan siirtää 90 prosenttia kaasun ostohinnasta asiakkaidensa maksettavaksi viimeistään lokakuun alussa, jolloin yhtiön tulovirran on määrä kasvaa siedettäväksi.

Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach arvioi, että paketin avulla estetään ketjureaktio, joka olisi saanut aikaan vielä enemmän vahinkoa. Hänen mukaansa Uniperin tärkein prioriteetti on nyt panna vakauttamispaketti nopeasti täytäntöön.

Oppositio arvosteli ankarasti Uniperin pelastuspakettia

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo huomautti puolestaan, että Fortumin seitsemän miljardin euron Uniper-omistus on sulanut 1,5 miljardiin.

Uniper saanut Gazpromilta vain viidenneksen tilaamastaan kaasusta

Maubach korosti osavuosikatsauksen yhteydessä, että yhtiöllä on kuukausien ajan ollut merkittävä rooli Saksan kaasutoimitusten vakauttamisessa. Tämä on Maubachin mukaan johtanut miljardien eurojen tappioihin.

Taustalla on Venäjän kaasutoimitusten jyrkkä vähentyminen. Maubachin mukaan Uniper on saanut venäläiseltä Gazpromilta vain 20 prosenttia tilaamastaan kaasusta. Venäjän pantatessa toimituksiaan kaasun markkinahinta on noussut räjähdysmäisesti.