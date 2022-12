Fortum selvittää ydinvoiman mahdollisuuksia yhteistyössä Ranskan EDF:n kanssa

Sopimus on osa Fortumin kaksivuotista selvitystä, jossa tutkitaan uuden ydinvoiman edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa. EDF on maailman suurin ydinvoimaoperaattori, joka rakentaa useita ydinvoimaloita eri puolille Eurooppaa.

– EDF on iloinen voidessaan yhdistää voimansa Fortumin kanssa, joka on johtava ydinvoimateollisuuden toimija ja jolla on kanssamme samat tavoitteet kestävän, hiilettömän energiatulevaisuuden puolesta, sanoo EDF:n ydinvoiman kehittämisestä vastaava johtaja Vakis Ramany tiedotteessa.