Ranskalainen Neoen selvittää aurinkovoimatuotannon rakentamista Suomeen – "Mittakaavaltaan ainutlaatuinen hanke Suomelle"

Neoenin mukaan yhteistyösopimus on merkittävä askel aurinkovoiman hyödyntämisessä Suomessa.

– Neoenin ja Finsilvan sopimus mahdollistaa mittakaavaltaan ainutlaatuisen hankkeen Suomessa. Uskomme, että aurinkoenergialla on merkittävä rooli Suomessa jo lähivuosina, projektijohtaja Arto Hirvonen sanoo Neoenin tiedotteessa.

Yksi maailman johtavista

Maailmanlaajuisesti toimiva Neoen on yksi maailman johtavista riippumattomista uusiutuvan energian tuottajista. Yhtiön lippulaivoja ovat Ranskan Cestasissa sijaitseva suuri aurinkopuisto ja kaksi maailman suurinta litiumioniakkua Australiassa.

Neoen on toiminut Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Yhtiöllä on Suomessa Hedetin tuulipuisto, Yllikkälä Power Reserven akkuvarasto sekä parhaillaan rakenteilla oleva Mutkalammin tuulipuisto. Suomi on tuotantokapasiteetilla mitattuna yksi Neoenin tärkeimmistä toimintamaista.