Flow myytiin loppuun lauantaina, Helsingin Suvilahdessa oli 30 000 kävijää

Flow jatkuu vielä tänään päätöspäivänä, jolloin esiintyvät muun muassa The Cure, James Blake ja Tommy Genesis. Sunnuntaille lipun ostaneet aikuiset saavat myös tuoda seuranaan festivaalille alle 12-vuotiaita lapsia iltapäivän ajaksi. Perhesunnuntain ohjelmassa on muun muassa disko, skeittauskoulu ja graffitityöpaja.

Musiikin lisäksi festivaalilla on esitelty myös muita taidemuotoja, kuten Niko Hallikaisen köyhyyttä ja seksuaalista halua luokkayhteiskunnassa käsittelevä puhe-esitysteos Low Income Glow, Natalia Kallion feministinen runomanifesti She Needs Bigger Boots sekä Katri Tikkasen videoteos Magical Healing Pony II.