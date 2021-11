Flow Festival julkisti kesän 2022 ensimmäiset kiinnityksensä – mukana kulttibändi Gorillaz

Flow Festival julkisti ensimmäiset kiinnityksensä vuoden 2022 festivaaleille. Festivaalilla esiintyy brittipop-legenda Damon Albarnin ja sarjakuvataiteilija Jamie Hewlettin luoma virtuaaliyhtye Gorillaz. Grammy- ja BRIT-palkitulta yhtyeeltä nähdään Flow’ssa kahden tunnin show, ja kiertueryhmä on yksi suurimmista Flow’ssa koskaan vierailleista. Flow’ssa nähdään myös Nick Caven luotsaama Nick Cave and The Bad Seeds, kun yhtye palaa lavoille neljän vuoden tauon jälkeen.

– Ensimmäisen 2022-julkistuksen myötä haluamme siirtää katseemme covid19-ajan jälkeiseen elämään ja lämpimiin kohtaamisiin. Ensi kesän festivaaliohjelmasta saadaan kansainvälisen kiertuetoiminnan haasteista huolimatta jälleen korkeatasoinen ja monipuolinen. Mukana on myös aivan uusia korona-ajan musaprojekteja. Flow on taas Flow, festivaalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoo tapahtuman tiedotteessa.

Festivaalille saapuu esiintymään palkittu soulia, funkia, pop-koukkuja ja tunnelmoivia folk-sävyjä musiikissaan yhdistelevä lontoolaisartisti Michael Kiwanuka, ensisinglellään Don’t Kill My Vibe pop-sensaatioksi noussut norjalainen Sigrid, saksalainen omaleimaisen elektronisen musiikin tuottaja ja pioneeri DJ Koze, joka on yksi Flow-yleisön eniten toivomia DJ-artisteja sekä korona-ajan ilmiöksi noussut Fred again.., joka on arvostetun britti-tuottaja Fred Gibsonin ensimmäinen sooloprojekti.