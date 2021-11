TSN: Aleksander Barkovin vammasta tihkui lisätietoja

Barkov jäi keskiviikon vastaisena yönä New York Islandersia vastaan pelatussa ottelussa Scott Mayfieldin polvitaklauksen kohteeksi, eikä suomalaistähti pystynyt jatkamaan ottelua.

Nyt TSN on tarkentanut Barkovin sairausloman pituutta. TSN:n tietojen mukaan Barkov on sivussa 3-4 viikkoa lievän venähdyksen vuoksi. Florida luottaa Barkovin loukkaantumisen aikana omaan kokoonpanoonsa, eikä täten aio hakea vahvistuksia.

– He uskovat, että heillä on tarpeeksi leveä rosteri selvitäkseen tästä. Loukkaantuminen ei ole niin paha kuin se olisi voinut olla. Näyttää siltä, että he välttävät katastrofin, TSN:n toimittaja Pierre LeBrun kertoo.