Fintraffic: Korona näkyy yhä kaikissa liikennemuodoissa – kovin kärsijä edelleen lentoliikenne

Yhtiön mukaan koronaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna syvimmällä oli huhti-kesäkuussa yhä lentoliikenne, mutta myös tie-, meri- sekä rautatieliikenteessä on ollut tavanomaista hiljaisempaa.

Vuoden takaiseen koronakevääseen verrattuna vilkastumista on kuitenkin tapahtunut muun muassa tieliikenteessä, rautateiden kauko- ja tavaraliikenteessä sekä ylilentävien lentojen määrissä.

Kaksi vuotta sitten huhti-kesäkuussa tieliikennettä oli noin 5–10 prosenttia enemmän kuin tänä keväänä. Syvimmästä korona-alhosta on noustu siten, että tammi-kesäkuussa tieliikenne oli vilkastunut 2,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Fintrafficin mukaan lentoliikenne on vilkastunut varovaisesti kevään ja alkukesän aikana. Eniten on kasvanut Suomen yli lentävä liikenne, jota on tällä hetkellä jo noin puolet verrattuna pandemiaa edeltäneeseen tasoon.