Finnair luopuu suunnitellusta ulkoistuksesta Thaimaan ja Pohjois-Amerikan reiteillä – pääsi sopuun säästöistä matkustamohenkilöstön kanssa

Finnair kertoo, että säästösopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Finnair on jo aiemmin sopinut säästöistä lentäjien, ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien kanssa sekä Japanin ja Korean asemapaikan matkustamopalveluhenkilöstön kanssa. Lisäksi se on tehnyt paikallisia, tehokkuutta lisääviä sopimuksia Finnairin Tekniikassa ja eri maapalvelutoiminnoissa. Finnairin mukaan säästösopimukset kattavat yhteensä 87 prosenttia sen henkilöstöstä.