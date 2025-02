Finnair aloittaa lentäjiä koskevat muutosneuvottelut

Muutosneuvottelut alkavat 12. helmikuuta.

Finnair aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 90 kaukoliikennelentäjää, yhtiö tiedottaa.

Finnairin mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa henkilöstön vähennykseen, jos Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) työtaistelutoimet johtavat muutoksiin Finnairin yhteistyösopimuksessa.

Irtisanomisten lisäksi toistaiseksi voimassa olevat lomautukset ovat Finnairin mukaan mahdollisia.

Muutosneuvotteluissa käsitellään myös suunnitelmasta viedä ”vakiintunut varallaolokäytäntö kaikkien Finnairin lentäjien työsopimuksiin”, yhtiö muotoilee.

– Varallaolo on alalla vakiintunut käytäntö, ja uskon, että jokainen Finnairin lentäjä tunnistaa sen osaksi työtään, Finnairin henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto sanoo tiedotteessa.

– Kun SLL ei halua sopia tästä vuosikymmeniä käytössä olleesta käytännöstä, valmistelemme nyt varallaolon viemistä kaikkien lentäjien työsopimuksiin turvataksemme operatiivisen toimintamme.

Muutosneuvottelujen taustalla on järjestely, jossa Finnair on vuokrannut kaksi A330-konettaan miehistöineen yhteistyökumppanilleen, ja Finnairin lentäjät lentävät näillä koneilla lentoja Bangkokista ja Singaporesta Sydneyyn.

Finnairin mukaan yhtiö on saanut yhteistyöllä A330-koneitaan tuottavaan käyttöön ja töitä noin 90 lentäjälle, sillä Venäjän ilmatilan ollessa kiinni A330-koneille ei ole riittävästi käyttöä Finnairin omassa verkostossa.

Finnairin mukaan SLL on nyt laajentanut työtaistelutoimia koskemaan tälle yhteistyölle kriittisiä Bangkokin- ja Singaporen-lentoja sekä yhteistyökumppanille operoitavia Sydneyn-lentoja.

Finnairin mukaan yhtenä vaihtoehtona on sopimuksen päättyminen, koska Finnair ei lentäjien työtaistelutoimien vuoksi pysty operoimaan yhteistyölentoja luotettavasti. Finnair on aloittanut keskustelut yhteistyökumppaninsa kanssa yhteistyösopimuksen tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Muutosneuvottelujen on määrä alkaa 12. helmikuuta.

Finnairilla on yhteensä noin tuhat lentäjää.

"Raskas päivä Finnairissa"

Yhteistyön päättymisellä olisi Finnairin mukaan suora vaikutus Finnairin lentäjille tarjolla olevan työn määrään. Yhteistyö työllistää Finnairissa noin 90 lentäjää, joista puolet on kapteeneja. Finnairissa on yhteensä noin tuhat lentäjää.

– On surullista, että SLL:n pitkittynyt työtaistelu on johtanut tilanteeseen, jossa joudumme käynnistämään muutosneuvottelut. Tämä päivä on raskas meille kaikille Finnairissa, sanoo henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto-Luoto Finnairin tiedotteessa.

Aalto-Luodon mukaan Finnairissa ei ole aiemmin jouduttu vähentämään lentäjien määrää tuotannollisista syistä.

– Koneiden ulosvuokrauksella olemme onnistuneet tarjoamaan työtä kaikille lentäjillemme myös Venäjän ilmatilan sulun muutettua toimintaympäristömme perusteellisesti, Aalto-Luoto sanoo.

SLL:n ja Palvelualojen työnantaja Paltan välisiä Finnairin lentäjiä koskevia työehtosopimusneuvotteluita on käyty tuloksettomasti yli viiden kuukauden ajan. Marraskuusta lähtien neuvotteluja on käyty valtakunnansovittelijan johdolla.