Finnair aloitti 600 lentäjää koskevat yt:t – näin yhtiö kommentoi

Finnairin mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että lomautuksilla varaudutaan koronaviruksen aiheuttamiin pidempiaikaisiin muutoksiin lentoliikenteessä ja henkilöstötarpeessa. Matkustamohenkilökunnan osalta joitakin koulutuksia on siirretty.

Finnair on tähän mennessä perunut kaikki lentonsa Manner-Kiinaan helmikuun loppuun asti. Lisäksi kaikki lennot Nanjingiin ja kaksi viikoittaista lentoa Guangzhouhun on peruttu maaliskuun loppuun asti. Kyse on kaikkiaan 200 lennosta.