Miljardin palkintopotti – näin seurat tienasivat MM-kisoissa

Jalkapallon miesten seurajoukkueiden MM-turnaus osoittautui monelle taloudelliseksi kultakaivokseksi.

Seurajoukkueiden MM-kisoilla on ollut kritiikkinsä, mutta mukana oleville joukkueille kilpailun palkintopotti osoittautui tuottoisaksi kannustimeksi.

Tälle vuodelle uuden ilmeen saaneessa turnauksessa oli yhteensä miljardin Yhdysvaltain dollarin palkintopotti. Kaikkien seurojen kesken jaettiin 525 miljoonaa dollaria osallistumisesta ja 475 miljoonaa dollaria suoritusten perusteella.

Eurooppalaisten seurojen osallistumisesta myönnetyt rahat painotettiin urheilullisiin ja kaupallisiin kriteereihin perustuvalla ranking-listalla, mikä tarkoitti, että jotkut saivat osallistumisesta enemmän kuin toiset.

Eurooppalaiset seurat saivat osallistumisestaan 12,81–38,19 miljoonaa dollaria, kun taas muiden mantereiden joukkueille maksettiin kiinteä maksu. Eteläamerikkalaiset seurat saivat 15,21 miljoonaa dollaria, pohjois- ja keskiamerikkalaiset joukkueet 9,55 miljoonaa ja oseanialaiset seurat 3,58 miljoonaa.

FIFA ei ole vahvistanut eurooppalaisille seuroille osallistumisesta myönnettyjä yksittäisiä summia, joten rahanjakoa tutkinut BBC käytti pohjana jalkapallorahoitussivusto The Swiss Ramblen arvioita, jotka perustuvat UEFA:n seurakerroinjärjestelmään.

Voittaja tienasi eniten

Turnauksen voittaja Chelsea oli taloudellisesti ylivoimaisesti menestynein joukkue ansaitessaan noin 113 miljoonaa dollaria, kun taas Paris Saint-Germain tienasi noin 105 miljoonaa dollaria matkallaan finaaliin. Lohkovaiheen voitosta sai noin kaksi miljoonaa dollaria ja tasapelistä hieman alle miljoonan.

Eurooppalaiset seurat, jotka nauttivat suuremmista osallistumismaksuista, ansaitsivat keskimäärin noin 52 miljoonaa dollaria. Etelä-amerikkalaiset seurat saivat keskimäärin noin 32 miljoonaa dollaria. Keskiarvoa nosti pirteästi esiintynyt Fluminense. Brasilialaisseura selvisi turnauksessa välieriin asti.

Esimerkiksi puolivälieriin selviytynyt saksalaisseura Borussia Dortmund kuittasi turnausmenestyksellään lähes 65 prosenttia kesän siirtomarkkinoilla käyttämistään rahoista.

Viisi seuraa, mukaan lukien Pachuca ja Seattle Sounders, hävisivät kaikki kolme lohkopeliään, joten ne saivat vain osallistumismaksunsa.

Auckland Citylle jättipotti

Auckland Cityn kotiin viemä lähes 4,5 miljoonan dollarin potti oli noin seitsemän kertaa suurempi kuin heidän vuoden 2024 kokonaisliikevaihtonsa, joka oli noin 660 000 dollaria. Vastaavasti Real Madridin turnauksesta kerryttämä 90 miljoonaa dollaria oli vain murto-osa heidän 1,2 miljardin dollarin liikevaihdostaan vuonna 2024.

Vaikka tämä on valtava positiivinen asia Aucklandille, jalkapallon rahoitusasiantuntija Kieran Maguire on huolissaan sen vaikutuksista muihin uusiseelantilaisiin joukkueisiin.

– He ovat ansainneet niin paljon rahaa, että on vaikea nähdä kenenkään pystyvän kilpailemaan heidän kanssaan, jos he investoivat rahat joukkueen pelaajabudjettiin.

– Toisaalta heillä on valtava kannustin tehdä niin, koska se parantaa heidän mahdollisuuksiaan päästä seuraaviin seurajoukkueiden MM-kisoihin, Maguire totesi BBC:n haastattelussa.

Asiantuntija näki tilanteen myös hankalaksi koko sarjan kiinnostavuudelle.

– Menestys on hyvä itse joukkueelle, mutta se ei välttämättä ole hyvä liigalle, kun yrität myydä kilpailukykyistä liigaa yleisradioyhtiöille, Maguire muistutti.

Vaikka esimerkiksi osa-aikaisen Auckland Cityn palkintosummat näyttävät pieniltä, kilpailu on ollut heille uskomattoman tuottoisa heidän kokonaistalouteensa nähden.