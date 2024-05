Fernando Alonson supersiirto kariutui – F1-pomo kertoi syyn

F1:ssä on käynnissä mielenkiintoinen tuolileikki, joka käynnistyi helmikuun alussa, kun Ferrari vahvisti Lewis Hamiltonin supersiirron Maranelloon. Tämän jälkeen eniten puhetta on riittänyt Mercedeksen ja Red Bullin tallipaikkojen ympärillä, ja molempien kohdalla on viritelty alkuvuoden aikana jo toista ja kolmattakin supersiirtoa. Vain yksi niistä on kuitenkin enää mahdollinen.