Aston Martinin espanjalaiskonkari Fernando Alonso on pitänyt parasta vauhtia formula ykkösten Singaporen gp:n ensimmäisissä harjoituksissa.

Alonso on 44-vuotiaana F1-sirkuksen vanhin kuljettaja, mutta hän näytti nyt nuoremmille ajamisen mallia.

Ferrarin Charles Leclerc oli toiseksi (+0,150) ja Red Bullin Max Verstappen (+0,276) kolmanneksi nopein. MM-sarjaa johtava McLarenin Oscar Piastri oli viidenneksi nopein.

Tänään kaasutellaan vielä toiset harjoitukset. Kolmannet harjoitukset ja aika-ajot ovat huomenna ja kauden 18. kilpailu sunnuntaina.