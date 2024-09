Feranando Alonso sai 2,5 miljoonan superauton – sitten kävi nolosti

– On vaikea kuvailla, kuinka paljon olen odottanut tätä päivää, Alonso hekumoi Drivencarguiden mukaan .

– Kun saan istua omaan Valkyerieeni, jonka suunnitelussa olen ollut mukana, on se varmasti päivä, jota en unohda. Valkyrie on todellinen F1-auto maantielle. Siinä on paljon Aston Martinin teknologiaa, enkä malta odottaa, että pääsen sen kanssa tien päälle.