Facebookin viimeisen vuosineljänneksen voitto nousi 7,3 miljardiin dollariin

Facebookin mukaan sillä on nyt 2,5 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Kun mukaan lasketaan Facebookin omistamat kuvapalvelu Instagram sekä viestipalvelut Messenger ja Whatsapp, kuukausittaisten käyttäjien määrä on 2,89 miljardia. Luvuissa on nousua vuoden takaiseen 8–9 prosenttia.