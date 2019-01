Facebook kasvatti huimasti tulostaan ja liikevaihtoaan – palvelulla on nyt 2,32 miljardia kuukausittaista käyttäjää

Toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan yhtiö on muuttanut suuntaansa ja panostanut uusiin tapoihin, joilla käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Facebook on pyrkinyt viime aikoina aktiivisesti kiillottamaan kasvojaan toistuvien tietovuotoskandaalien jäljiltä. Yhtiö on lisännyt työntekijöidensä määrää ja investoinut muun muassa tekoälyyn, jonka avulla se on kertonut estävänsä virheellisen tiedon levittämistä ja käyttäjätietojen väärinkäyttöä palveluissaan.