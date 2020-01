Facebookin tiukentuneet säännöt kieltävät Tanjan yritystä mainostamasta – turhautunut yrittäjä haluaisi ajaa somessa naisten oikeuksia, veganismia ja ilmastoasioita, mutta ei saa

Eskolan viestintä- ja vaikuttamistoimisto Digital Treehugger tarjoaa viestintäpalveluja ja -koulutusta muun muassa kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja yrityksille. Eskolan mukaan palveluiden markkinointi on kuitenkin vaikeutunut, sillä Facebookin tiukentuneet mainossäännöt eivät enää päästä Eskolan yrityksen mainoksia läpi Suomessa.

Syynä estoon on se, että Eskolan yritys toimii toimii Saksassa.

Markkinointikielto on Eskolan mukaan kova isku viestintäyrittäjälle, joka tavoittaa valtaosan suomalaisista asiakkaistaan sosiaalisessa mediassa.

Taustalla kohu vaalivaikuttamisesta

"Tilanne tekee bisneksen mahdottomaksi"

Eskolan kannalta hankalaa on, että hän asuu Saksassa. Facebook ei myönnä hänelle valtuutusta mainostaa Suomessa, koska se annetaan vain asuinmaahan.

Ja jotta tämä ei olisi jo tarpeeksi hankalaa, nyt Facebook on ilmoittanut Eskolalle, ettei myönnä hänelle myöskään valtuutusta mainostaa asuinmaassaan.

Eskolalle yrittäjyys on enemmän kuin elinkeino. Se on myös keino vaikuttaa yhteiskunnassa ja ajaa hänelle tärkeitä arvoja, kuten ilmastoasioita ja tasa-arvoa. Tästäkin syystä hän on erityisen harmissaan sääntömuutoksista.