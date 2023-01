F1-talli kaappasi uuden tallipäällikön Mercedekseltä

Vowles siirtyy Williamsille Mercedekseltä, jossa englantilainen toimi strategiapäällikkönä. Vowlesin on määrä aloittaa Williamsilla 20. helmikuuta ennen uuden kauden alkua.

– On kunnia liittyä talliin, jonka perintö on näin uskomattoman rikas. Tämä talli on lajimme ikoni, jota arvosta suuresti. Odotan innolla tätä haastetta, Vowles sanoi F1:n verkkosivuilla.