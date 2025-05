F1:ssä tuli päätökseen täysin älytön putki – Kimi Räikkönen teki ystäväänsä lähtemättömän vaikutuksen: "Hän oli niin vihainen"

Ensi viikonloppuna ajettava Formula ykkösten Espanjan GP on ensimmäinen kerta yli 32 vuoteen, kun Beat Zehnder ei ole paikalla Sauber-tallin työntekijänä. Zehnder, 59, jatkaa toki yhä Sauberin palkkalistoilla, mutta kun talli muuttuu ensi vuonna Audin tehdastalliksi, hänen työnkuvansa muuttuu sitä silmällä pitäen jo nyt.

18. toukokuuta Imolassa ajettu F1-kauden seitsemäs osakilpailu oli vuonna 1993 sarjaan mukaan tulleelle Sauber-talille 600:s. Zehnder on ollut mukana niistä jokaisessa, ja viime viikonlopun Monacon GP oli hänelle jo kisa numero 601. Mutta siihen se jää, ainakin täysipäiväisen F1-kalenterin kiertämisen osalta.

Tänä viikonloppuna ajettava Espanjan GP on ensimmäinen kerta sitten 8. marraskuuta 1992 ajetun Australian GP:n, kun Zehnder ei ole varikolla Sauberin edustajana.

Hän on Sauberin ainoa työntekijä, joka on ollut tähän asti paikan päällä tallin jokaisena F1-kisaviikonloppuna. Myöskään muista talleista ei löydy työntekijää, joka olisi yltänyt vastaavaan yhtäjaksoiseen putkeen.

Lehtimainos siivitti F1-uralle

Zehnderin tie kohti moottoriurheilun kuninkuusluokkaa alkoi 1980-luvulla, kun hän suoritti mekaanikkoharjoittelua laivoihin moottoreita rakentaneessa yrityksessä.

– Aina kun johonkin laivaan toimitettiin moottorit, niiden mukaan lähti mekaanikko kahdeksi vuodeksi. Halusin päästä siihen. Halusin nähdä maailmaa, Zehnder kertoo Autosportin haastattelussa.

Moottoreiden valmistus Sveitsissä kuitenkin päättyi, ja Zehnderin loikkaus moottoriurheiluun tapahtui sattumien kautta.

– Menin aina pyörällä töihin, ja yhtenä aamuna rengas oli tyhjä, joten otin junan. Näin lehdessä Sauberin mainoksen, jossa haettiin tiimiin mekaanikkoa. Mainoksessa todettiin: "Valmistaudu matkustamaan."

Vuosi oli 1988.

– Se oli juuri sitä, mitä halusin, joten otin välittömästi yhteyttä (tallin perustajaan) Peter Sauberiin. Minut kutsuttiin haastatteluun, joka kesti 10 minuuttia, sillä minua pidettiin kaksikymppisenä liian nuorena. Minulla ei ollut kokemusta moottoriurheilusta tai edes kiinnostusta siihen. He kilpailivat urheiluautoilla, joista minulla ei ollut hajuakaan. He olivat täysin oikeassa, kun eivät ottaneet minua töihin, mutta asia jäi vaivaamaan, joten soitin kolmen viikon päästä uudestaan.

Tämä kannatti, sillä Sauber palkkasi kuin palkkasikin Zehnderin.

– Meitä oli joukko nuoria ihmisiä. Olin yhdeksäs työntekijä. Peter Sauberin lisäksi oli tiimimanageri, tekninen johtaja, sihteeri ja viisi mekaanikkoa. Rakensimme autot itse. Kolmen viikon jälkeen menin jo ensimmäiseen kisaani Jerezissä.

Väkevä debyytti Etelä-Afrikassa

Zehnder sai Peter Sauberilta (oikealla) töitä vuonna 1988. Kuva vuodelta 2002.Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Sauberin viimeiseksi kaudeksi urheiluautojen sarjassa jäi 1991, ja vuonna 1992 keskityttiin jo täysillä ensimmäiseen F1-kauteen 1993.

Zehnder oli vuonna 1992 paikalla kymmenessä kisassa tarkkailijana. Näitä kisoja ei ole sisällytetty hänen 601 GP:n putkeensa. Tarkoituksena oli valmistaa tiimi parhaalla mahdollisella tavalla kauden 1993 avausosakilpailuun Etelä-Afrikassa.

– Se oli tiimin koon vuoksi hyvin jännittävää aikaa. Meiltä lähti 27 ihmistä ensimmäiseen kisaan, mukaan lukien kuljettajat ja Peter Sauber. Autoja oli kolme, sillä vielä silloin autoa sai vaihtaa. Tekemistä oli tietysti paljon.

Tallin kuljettajina toimivat ensimmäisellä kaudella Jyrki Järvilehto ja Karl Wendlinger. Järvilehto oli lukuisten keskeytysten värittämässä debyyttikisassa upeasti viides, ja Wendlinger olisi voinut ilman teknistä vikaa nousta jopa palkintokorokkeelle.

– Muistan Ferrarilla ajaneen Gerhard Bergerin tulleen monta kertaa katsomaan meidän autoamme.

Räikkösen suunnitelmat uusiksi

Järvilehdon lisäksi Zehnder on työskennellyt Sauberilla yhdessä Mika Salon, Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen kanssa. Heistä erityisesti mieleen on jäänyt kahteen otteeseen (2001 ja 2019–2021) tallissa ajanut Räikkönen, jonka kanssa Zehnder on ystävystynyt myös ratojen ulkopuolella.

– Kimi oli erityinen. Hän tuli 23 Formula Renault -kisan jälkeen suoraan F1:een, ja ensimmäisessä testissä Mugellossa hän ei jaksanut kannatella päätään. Se on fyysisesti ehkä kaikkein brutaalein rata. Kimi ajoi kaksi tai kolme kierrosta, ja sitten hän tarvitsi 45 minuutin tauon ja hierontaa fysioterapeutti Josef Lebereriltä.

– Sitten Michael Schumacher tuli käymään luonamme ja kysyi: "Kuka tuo tyyppi on? Hänen autonhallintansa on uskomatonta."

Vaikka Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko olisi halunnut tallin autoon kaudelle 2001 Enrique Bernoldin, Peter Sauber päätti valita Räikkösen. Tämä päätös johti siihen, että Red Bull purki vuonna 1995 alkaneen yhteistyökumppanuuden.

Räikköselle esitettiin syksyn 2000 testien jälkeen kuitenkin vaatimus fysiikkansa kehittämisestä yhdessä Lebererin kanssa.

– Hän oli niin vihainen, sillä hän oli jo suunnitellut Suomeen jonkinlaiset juhlat ystäviensä kanssa. Ensimmäisten kahden päivän aikana hän ei puhunut Josefille lainkaan.

Kaksi vaihtoehtoa kotikatsomoon

37 vuoden työura Sauberilla on toden totta mahdollistanut Zehnderille hänen unelmansa maailmalla matkustamisesta. Yhä vain paisunut F1-kisakalenteri on kuitenkin tehnyt kisamatkoista varsin yksitoikkoisia.

– Nykyisellä kalenterilla ei käytännössä ole mahdollisuutta mennä paikalle aiemmin tai palata kotiin myöhemmin. Olen ollut Melbournessa 25 kertaa, enkä ole koskaan nähnyt kaupunkia. Barcelonassa olen ollut ehkä sata kertaa, ja olen käynyt keskustassa vain kerran.

Zehnderin ura F1:ssä alkoi Sauberin logistiikkaosaston johdossa, ja rooli on sittemmin vaihtunut useampaan otteeseen. Titteli oli pitkään tiimimanageri, kunnes se vaihtui urheilujohtajaksi. Tätä nykyä hänen tehtävänsä painottuvat enemmän ensi vuonna alkavan Audi-aikakauden suunnitteluun.

– Olen vastuussa kaikesta infrastruktuurista ensi kaudelle, kuten Audin uusista varikkotiloista, joten projekteja on paljon.

Yli 30 vuotta jatkuneen matkustamisen jälkeen Zehnder ei vielä osaa sanoa, mitä uusi elämä tuo tullessaan.

– Tästä alkaa uusi aikakausi elämässäni. Ainakin vaimoni on iloinen. Aion käydä kisoissa satunnaisesti, sillä on olemassa erinäisiä velvoitteita, mutta Monaco oli viimeinen kisa, jonka olin säännönmukaisesti paikan päällä.

Kisojen seuraamiseen vaihtoehtoja on vastedes kaksi.

– Niistä ensimmäisessä minulla on kotona kaksi televisiota, joista on näkyvillä strategiatyökalut ja itse tv-lähetys, ja sitten kutsun paljon ystäviä kylään. Toinen vaihtoehto on lähteä pienellä veneellä Zürichinjärvelle, unohtaa koko kisa ja sulkea puhelin.