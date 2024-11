F1:n aika-ajot siirretty – rata ajokelvoton

Kurja keli on piinannut Interlagosin rataa pitkin iltaa, minkä seurauksena aika-ajojen alkua on lykätty lyhyin aikavälein myöhemmälle sunnuntaihin. Nyt FIA kuitenkin vahvistaa, että aika-ajot käydään vasta sunnuntaiaamuna.

– Päätös tehtiin, koska näkyvyys on ollut huono, koska viime tuntien aikana on satanut niin paljon. Radan osissa on paljon seisovaa vettä, mikä tekee olosuhteista vaaralliset, FIA tiedottaa.