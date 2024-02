F1-mestari väittää tietävänsä syyn Lewis Hamiltonin yllätysratkaisulle

Tapauksessa oleellinen kysymys on ollut yksinkertainen: miksi? Minkä takia Hamilton päätti vaihtaa Mercedekseltä Ferrarille?

– Totta kai osatekijä tulee Ferrarin brändistä ja sen historiasta. Isoin juttu on kuitenkin tämä: Hamilton on nähnyt todisteita siitä, että Ferrari pystyy rakentamaan erittäin kilpailukykyisen auton jalkeille. Heidän palapelinsä rakentuu lupaavalla tavalla, ja he ovat jo pystyneet napsimaan hyviä sijoituksia taskuun, Hill sanoi Skyllä.