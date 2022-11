Mick Schumacher ei jatka Haasilla ensi kaudella – talli julkisti jo uuden kuljettajan

Uutinen tarkoittaa sitä, että Schumacherin F1-uran jatkuminen on vaakalaudalla.

Schumacher ei todennäköisesti aja F1:ssä ensi kaudella, sillä lähes kaikki kuljettajapaikat on jo täytetty. Haasin toisen paikan ohella tyhjänä on vielä Williamsin toinen paikka.

– Ajoittain on ollut töyssyjä, mutta olen parantanut tasaisesti, oppinut paljon ja tiedän nyt varmasti, että ansaitsen paikan formula 1:ssä. Tämä on minun osaltani kaikkea muuta kuin ohi, saksalainen vakuutti ja sanoi taistelevansa kovasti palatakseen formula ykkösiin.

Hülkenberg tekee paluun

Kokenut Hülkenberg, 35, debytoi F1:ssä jo vuonna 2010 ja on ajanut kuninkuusluokassa Williamsilla, Force Indialla, Sauberilla, Renaultilla, Racing Pointilla ja Aston Martinilla. Hülkenberg on ajanut enemmän F1-kisoja ilman yhtäkään palkintopallisijaa kuin kukaan muu kuski lajin historiassa, 181. Hänellä on tilillään yksi paalupaikka.