F1-lähtöjärjestys: Poikkeuksellinen Valtteri Bottas radalla? Ristiriita pompsahtaa

Red Bull Ringillä on kolme ohittamiseen käypää DRS-aluetta suorineen, ja Bottakselta vaadittaneenkin kymmenen parhaan joukkoon yltämiseksi iso läjä ohituksia. Hänellä on kuitenkin ollut vuodesta toiseen hankaluuksia nostaa sijoitustaan huomattavasti ohittamalla silloinkin, kun edessä on ollut selkeästi hitaampia autoja. Tätä todistettiin jo Mercedes-aikoina, kun suomalainen ajoi kärkitallin menopeliä.