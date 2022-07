F1-lähtöjärjestys: Max Verstappenin ympärillä pyörii iso kysymys – Valtteri Bottaksella syytä toiveikkuuteen

Suursuosikki

Vaikka Sainz nappasi paalupaikan, on sunnuntain kisassa vain ja ainoastaan yksi iso ennakkosuosikki.

Se on MM-sarjan ykkönen Max Verstappen.

Hollantilaisen nykynopeus ja Red Bullin raaka kisavauhti takaavat sen, että Verstappen on muille paha pala purtavaksi.

MM-titteliä ajatellen Ferrarin Charles Leclerc on nyt kovassa paikassa. Leclerc johti alkukaudesta MM-sarjaa selvällä erolla. Hiljalleen asetelma on kääntynyt ja nyt Verstappen on selvästi karussa muilta.