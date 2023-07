F1-kuski uhkaa menettää paikkansa – tallikaverilla täysin toinen tilanne: "Ehkä sopimus on jo tehty, kuka tietää!"

Haasin iso ongelma on ollut se, että lauantain yhden kierroksen nopeus ei ole korreloitunut sunnuntain pitkässä kisassa, missä esimerkiksi Hülkenberg on valunut alaspäin tuloslistalla. Saksalainen on kerännyt tällä kaudella kasaan yhdeksän MM-pistettä. Magnussenilla pisteitä on kaksi.