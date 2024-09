F1-kuski pillastui – lähteet: 19-vuotias lupaus hyppää korvaajaksi ensi kisassa

Tanskalaiskuljettaja Magnussen aiheutti sunnuntaina Monzan osakilpailussa kolarin Alpinen Pierre Gaslyn kanssa. Hän sai kymmenen sekunnin aikarangaistuksen ja samalla hänellä tuli täyteen 12 rangaistuspistettä vuoden sisään. Siitä seurauksena on yhden osakilpailun mittainen ajokielto.

– Minä ja Gasly kilpailimme kovaa mutkaan 4. Meillä oli pieni kontakti ja me molemmat missasimme mutkan.

– Palaan Singaporessa. Minulla on silloin nolla pistettä. Olen koko ajan sanonut, että en tule pidättelemään, tiedättekö, siinä ei ole järkeä. Ja sain tänään pisteen, joten nähdään myöhemmin, tanskalainen virkkoi.

Bearman korvaamassa

Haasilla on nyt joka tapauksessa yksi kuljettajapaikka täytettävänään seuraavaan osakilpailuun, joka kaasutellaan ensi viikolla Azerbaidzhanin Bakussa.

Eri lähteiden mukaan puikkoihin hyppäisi 19-vuotias brittikuski Oliver Bearman. Ferrarin akatemiaan kuuluvasta Haasin varakuljettajasta on tulossa tallin vakituinen kisakuski ensi kaudesta lähtien – monivuotinen sopimus julkistettiin heinäkuussa.

Vaisu F2-kausi

IMAGO/PanoramiC/ All Over Press

Bearman on ajanut toista kauttaan F2-sarjassa. Prema Racingin brittikuljettaja voitti juuri viikonloppuna Monzassa yhden osakilpailun ja sijoittui toisessa seitsemänneksi.

Bearmanilla on tältä kaudelta kaikkiaan kaksi voittoa, ja ne ovat hänen sesongin ainoat palkintokorokesijansa. Hänen vuoteensa on mahtunut vaisuutta ja hän on F2-sarjassa vasta 14. sijalla.