F-Securen Hyppönen: Suomalaisia diplomaatteja vakoili valtiollinen toimija – "Tapaus on merkittävä"

UM:n mukaan vakoilu kohdistui Suomen ulkomailla työskentelevään lähetettyyn henkilökuntaan. Ministeriö ei ole kertonut tarkemmin, kuinka moneen ihmiseen vakoilua on kohdistunut tai missä tehtävissä he ovat työskennelleet.

– Kuulostaisi siltä, että jossakin Suomen suurlähetystössä lähetystön henkilökuntaa tai diplomaattisia henkilöitä on jokin valtiollinen toimija seurannut jossakin päin maailmaa. On vaikea sanoa, kuinka vakava tämä tapaus on, mutta on se joka tapauksessa merkittävä, Hyppönen sanoo STT:lle.