Yhdysvallat kertoo tehneensä vaarattomaksi venäläisen haittaohjelman – Venäjän turvallisuuspalvelu käytti ohjelmaa vuosikymmeniä

Päällikkö Janne Allonen liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo, että Snake-haittaohjelmaa ei ole havaittu Suomessa Yhdysvaltojen julki tuoman tapauksen yhteydessä. Allosen mukaan Yhdysvallat on aikonut olla yhteydessä maihin, joissa Snake-haittaohjelma on vaikuttanut. Ainakaan vielä keskiviikkona yhteydenottoa ei Allosen mukaan ollut tullut.

– Siinä mielessä nämä ovat aina vähän kehittyneempiä ja vaikeammin havaittavissa, kun kyseessä on valtiollinen toimija. Heillä keinot ovat erilaiset ja metodit sekä tavoitteet poikkeavat yksittäisestä toimijasta. Siellä on rahat, keinot, halu ja tahtotila, Allonen kommentoi.

"He ovat kärkikastia"

Yhdysvaltojen mukaan haittaohjelman kehityksen takana on FSB:n alainen yksikkö. Tietoturvayhtiö WithSecuren vanhempi tutkija Sami Ruohonen kertoo, että tarkemmin sanottuna kyseessä on FSB:n Center 16:n alla toimiva ryhmä, joka on julkisesti tunnettu nimellä Turla. Ruohosen mukaan Turla on harjoittanut tiedustelutoimintaa kybermaailmassa ainakin vuodesta 2004.