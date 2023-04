Expressen: Suomesta on tulossa kuin Ruotsi – nämä kolme nousevaa politiikan ilmiötä ovat jo totta länsinaapurissa

Suomen eduskuntavaalit kiinnostavat nyt poikkeuksellisen paljon maailmalla. Muun muassa Nato-saaga ja Sanna Marinin maailmantähti-status ovat nostaneet Suomen profiilia kansainvälisesti, ja eduskuntavaaleja on seurannut Suomessa joukko ulkomaalaismedioita .

Jos oma ehdokas on vielä valitsematta, etsi paras MTV:n Vaalikoneesta !

Tämän vuoden uutuus on noin kello 20.25 MTV:n tuloslähetyksessä julkaistava ennuste eduskuntavaalien tuloksesta.

Suora tuloslähetys vaalivalvojaisista ja Pikkuparlamentista alkaa MTV:n uutisankkurin Maija Lehmusvirran johdolla kello 19.30 . Lähetys jatkuu, kunnes vaalien ratkaisu on selvä.

Kirjoituksessa nostetaan kuitenkin esiin kolme asiaa, joissa Suomen poliittinen tilanne on liikkumassa lähemmäs Ruotsia. Pääväite on, että Suomen politiikasta on tulossa ruotsalaisempaa.