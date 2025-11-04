Kärppien Ben Tardif on yllättäen siirtymässä SHL:n Luulajaan kesken kauden, uutisoi Expressen.
Ruotsalaislehden mukaan Kärpät ja Luulaja ovat sopineet 100 000 euron siirtokorvauksesta. Expressen kertoo, että Tardif pelaa Luulajassa loppukauden lisäksi myös ensi kaudella.
Ruotsalaislähteiden mukaan Kärpät ja Luulaja ovat neuvotelleet Tardifin siirrosta jo ainakin viikon ajan. Nyt asiassa on Expressenin mukaan saatu aikaan siis läpimurto.
25-vuotias kanadalainen on pelannut SM-liigaa kaksi täyttä kautta. Hän tuli Suomeen KooKoon paitaan. Kärppiä Tardif edusti jo viime vuonna.
Kärppien näkyvimpiin hyökkäyspään pelureihin kuuluva pelimies on tehnyt kuluvan kauden 20 ottelussa 10 maalia ja kaikkiaan 14 pistettä.
Oululaisseuran alkukausi on ollut vaikea. Joukkue on marraskuun maajoukkuetauolla, eli runkosarjan ensikolmanneksen jälkeen sijalla 13. Expressenin mukaan Tardif on ollut jopa valmis pelaamaan loppukauden pienemmällä palkalla Luulajassa päästäkseen vaihtamaan maisemaa.
SM-liigassa Tardifilla pelejä on vyöllä yhteensä 137 ja tehopisteitä 109.
Kärpät ei ole vahvistanut luopuvansa Tardifista. MTV Urheilu ei tavoittanut seuran urheilujohtajaa Kimmo Kapasta kommentoimaan Expressenin väitteitä.