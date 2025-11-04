Tiistaina Tampereelle kokoontuvaan Leijonien ryhmään on tullut yksi viime hetken pelaajamuutos.
Suomen Jääkiekkoliitto kertoo Ruotsissa Luulajassa pelaavan Markus Nurmen jäävän pois viikonlopun Euro Hockey Tourin turnauksesta Tampereelta sairastumisen takia.
Tilalle on pikahälytyksellä nimetty KalPan tähtihyökkääjä Juuso Mäenpää. 23-vuotiaalla Mäenpäällä on aiempaa kokemusta A-maajoukkueesta kahden ottelun verran kaudelta 2023–24. Mäenpää on tehnyt SM-liigakauden 18 ottelussaan 3+16=19 pistettä.
Leijonat kohtaa Tampereen EHT-turnauksen avauksessaan torstaina Sveitsin. Lauantaina vastassa on Tshekki ja sunnuntain isänpäivän ottelussa Ruotsi.