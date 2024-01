SaiPa tyhjentää rivejään – kultakypärä siirtyy Lukkoon: "Säästötoimenpide on välttämätön"

– Kultakypärämme Antoine teki upeaa kautta SaiPassa. Tässä kohdassa säästötoimenpide seuran tulevaisuuden ja ensi kauden turvaamiseksi on kuitenkin välttämätön, taloudellinen korvaus sopimuksen purkamisesta on seuralle merkittävä, Aho perustelee.

SaiPa on ollut tällä kaudella SM-liigan suurin murheenkryyni. Joukkue on ylivoimaisesti sarjan hännillä ja on aloittanut joukkueensa tyhjennyksen. Aiemmin tammikuussa hyökkääjä Adam Helewka jätti SaiPan samoista syistä kuin Morand.

– Antoine tuo meille ehdottomasti lisää nopeutta, taitoa ja tehokkuutta. Hän on edelleen nuori ja kehittyvä pelaaja, mutta on myös osoittanut kuuluvansa Liigan kärkipelaajiin. Antoine on myös monipuolinen työkalu valmennukselle, hän pystyy pelaamaan niin keskellä kuin laidassa, sekä ylivoimaa että alivoimaa, mikä on tietysti hieno asia, urheilujohtaja Kalle Sahlstedt kommentoi.