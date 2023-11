Kutsujen postitus tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion isännöimälle itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle on alkanut. Linnan juhlia vietetään perinteiseen tapaan Presidentinlinnassa 6. joulukuuta.

Ex-Salkkarit-tähti Tero Tiittanen on jo parin vuoden ajan naurattanut someseuraajiaan itse taiteilemillaan kutsuilla Linnan juhliin. Hän toisti huvittavan somejulkaisunsa myös tänä vuonna jakaen Instagram-tililleen kuvan itse raapustamastaan "kutsusta", jonka teksti kuuluu seuraavalla tavalla:

Tiittasen postaus on kerännyt monia huvittuneita reaktioita hänen seuraajiltaan. Osa hänen someseuraajistaan on lähtenyt mukaan näyttelijän vitsiin postauksen kommenttikentässä.

– Onneksi siinä on toi vaakuna, niin tietää että on virallinen kutsu, yksi kirjoittaa.

– Eikä pelkästään kutsu ole käsinkirjoitettu vaan myös leijonavaakuna! Kyllä Sauli on nähnyt vaivaa sinun kutsusi kohdalla, toinen kommentoi.

Kutsujen postitus on alkanut, ja tiedotteen mukaan vieraina on pitkän uran tehneitä henkilöitä, jotka ovat omalla alallaan toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.