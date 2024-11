Ensitreffit-Jenni suuttui, kun Jyrki puolitti ravintolaskun – vodcast: "Ravintolassa ei lasketa pennejä!"

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa aluksi onnelliselta vaikuttanut Jennin ja Jyrkin suhde on saanut kauden loppua kohden ylleen tummia pilviä, sillä rahasta on tullut parille ongelma.

– Ei ravintolassa aleta laskea pennejä, että nyt menee tasan. Se on niin turn off ja noloa.

Vodcastissa annetaan ymmärrystä Jennin turhautuneelle reaktiolle, sillä Jenni ja Jyrki eivät ole juuri poistuneet Jennin luota tai tehneet mitään erityistä, vaikka he ovat vasta tavannet ja heidän pitäisi deittailla.

– Onhan se nyt hiton ankeaa, jos Jenni ja Jyrki eivät voi tehdä mitään yhdessä. Millainen alku parisuhteelle se sellainen on, että nysvätään vain kotona? Katri kysyy.

Ensitreffit-parin onni rakoilee – vodcast: "Jyrki on Jennin siivooja, jolle ei makseta"

Vodcastissa puhutaan myös siitä, että Jennin huoli tulevaisuudesta ja Jyrkin pätkätöistä on jopa korostetun isossa roolissa.

– Se on nyt vähän liian iso asia Jennille, Tero pohtii.

Laajempi keskustelunaihe vodcastissa on se, miksi Jenni ja Jyrki on mätsätty toisilleen, koska heidän arvopohjansa on selvästi erilainen etenkin talousasioissa ja harrastuksetkaan eivät kohtaa.