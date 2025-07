Ex-poliisille vankeustuomio Breonna Taylorin kuolemaan liittyen

Kansalaisoikeuksien rikkomisesta tuomittu poliisi ampui ratsiassa kymmenesti muttei osunut kehenkään.

Yhdysvalloissa entinen poliisi on saanut lähes kolmen vuoden vankeustuomion Breonna Taylorin kuolemantapaukseen liittyen.

Tuomion saanut Brett Hankinson todettiin marraskuussa syylliseksi Taylorin kansalaisoikeuksien rikkomisesta.

Taylor kuoli Kentuckyn Louisvillessä maaliskuussa vuonna 2020, kun poliisi teki hänen asuntoonsa ratsian huume-epäilyn vuoksi. Poliisit ampuivat mustan 26-vuotiaan naisen tämän asuntoon.

Taylorin poikaystävä oli luullut poliiseja murtovarkaiksi ja ampunut heitä kohti haavoittaen yhtä heistä. Poliisit vastasivat tuleen ja ampuivat yhteensä yli 30 laukausta.

Poliisi oli hankkinut ratsiaa varten oikeuden määräyksen, joka mahdollisti asuntoon tunkeutumisen ilman ennakkovaroitusta. Yksi tapaukseen liittyvistä rikostutkijoista on tunnustanut vääristelleensä tietoja oikeuden määräyksen saamiseksi.

Hankinson ampui ratsian yhteydessä kymmenen laukausta, mutta hän ei osunut kehenkään. Hankinson on ainoa ratsiaan osallistunut poliisi, joka on saanut tuomion. New York Timesin mukaan muita ratsiaan osallistuneita poliiseja vastaan ei nostettu syytteitä ampumistapauksen vuoksi.

Taylorin ja Minneapolisissa pidätystilanteessa samana vuonna kuolleen George Floydin kohtalot vauhdittivat rasisminvastaista Black Lives Matter -liikehdintää.

Oikeusministeriöstä pyydettiin päivän tuomiota

Donald Trumpin hallinnon oikeusministeriön kansalaisoikeusosaston johtaja Harmeet Dhillon oli pyytänyt tuomiosta päättävältä tuomarilta Rebecca Jenningsiltä, että Hankinsonille olisi annettu vain yhden päivän tuomio.

– Hankinson ei haavoittanut häntä (Tayloria) tai ketään muuta paikalla ollutta sinä päivänä, vaikka hän ampuikin virka-aseellaan kymmenen kertaa summittaisesti Taylorin kotiin, Dhillon kirjoitti pyynnössään.

Jennings, jonka Trump nimitti virkaansa ensimmäisellä presidenttikaudellaan, ei suostunut Dhillonin pyyntöön ja antoi Hankinsonille 33 kuukauden vankeustuomion. Tuomio olisi voinut olla paljon pidempikin, sillä kyseisellä rikosnimikkeellä enimmäisrangaistus on elinkautinen vankeus.

Taylorin omaisten asianajajat kertoivat lausunnossaan, että vaikka tuomio ei heijastanut aiheutettua haittaa riittävässä määrin, se oli enemmän kuin mitä oikeusministeriö oli hakenut.

