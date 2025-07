Magneettikuvauslaitteeseen imeytyneen miehen kaulassa oli 9-kiloinen ketju – sai useita sydänkohtauksia ja kuoli

Magneettikuvauslaitteeseen New Yorkin seudulla imeytyneen ja vammoihinsa kuolleen miehen tapauksesta on saatu uutta tietoa. Onnettomuus tapahtui viime keskiviikkona. Myös MTV Uutiset on kertonut tapauksesta aiemmin.

Asiasta kertovat muun muassa brittiläinen Sky News -uutiskanava sekä paikallinen News 12 Long Island -kanava.

Medioiden mukaan päin magneettikonetta vedetyksi tulleen miehen, 61-vuotiaan Keith McAllisterin, kaulassa oli yhdeksän kilon painoinen metalliketju, jota käytetään kuntoilutarkoituksessa.

Yksityiskohdat on kertonut julkisuuteen New Yorkin alueella Long Islandilla sijaitsevan Nassaun piirikunnan poliisi.

Turmassa menehtyneen vaimo Adrienne Jones-McAllister kertoo huutaneensa miestään apuun päästäkseen pois tutkimuspöydältä.

– Huusin Keithiä auttamaan minua, vaimo kertoo paikalliskanavan haastattelussa.

Vaimon mukaan mies astui tutkimushuoneeseen kaulassaan painoharjoittelussa käytettävä metalliketju.

– Näin koneen nappaavan ja vetävän hänet sisään. Hän meni veltoksi käsivarsilleni, vaimo kertoo tragediasta.

Poliisi kertoi aiemmin miehen olleen kriittisessä tilassa tapauksen jälkeen.

Vaimon mukaan Keith McAllister sai useita sydänkohtauksia sen jälkeen, kun hänet oli saatu irti magneettikuvauslaitteesta. Myöhemmin hänet todettiin kuolleeksi.

Vaimo kertoo pyytäneensä henkilökuntaa noutamaan miehensä paikalle auttamaan. Vaimon mukaan hänen polveaan kuvattiin, ja hän tarvitsi apua päästäkseen kuvauspöydältä ylös.

Vaimo kertoo olleensa miehensä kanssa aiemminkin kyseisessä paikassa, ja miehellä oli ollut tuolloinkin ketju kaulassaan.

Syystä tai toisesta henkilökunta päästi kyseisellä kerralla miehen sisälle tilaan, jossa oli voimakas magneettikenttä.

Magneettikuvauslaitteiden (MRI) magneettikenttä on erittäin voimakas. Sky News kertoo, että kone kykenee esimerkiksi riuhtaisemaan voimalla luokseen jopa huoneen toisella puolella olevan pyörätuolin.