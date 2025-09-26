Jääkiekon SM-liigassa Kärpät isännöi perjantain Hockey Night -ottelussa (MTV Katsomo, MTV3) KooKoota.

Kärpät siirtyi avauserässä johtoon, kun entinen NHL-puolustaja Markus Nutivaara osui ylivoimalla.

Nutivaara, 31, palasi tänä syksynä takaisin kiekkokaukaloihin lähes neljän vuoden tauon jäljiltä. Illan osuma oli Nutivaaralle kauden ensimmäinen.

1:23 Markus Nutivaara avaa maalihanat Liigassa paluunsa jäljiltä

KooKoo tuli hetken päästä tasoihin, kun Robert Rooba yllätti hyvinkin heppoisesti uuden Kärppä-vahdin Felix Sandströmin.

Sandström, 28, teki aiemmin tällä viikolla sopimuksen Kärppien kanssa, joka kattaa maajoukkuetaukoon asti. Hän paikkaa oululaisjoukkueen loukkaantunutta tähtivahtia Niklas Rubinia.

– Tuon Sandström varmasti haluaisi ottaa takaisin, MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen totesi Rooban maalin jäljiltä.

Kärpät siirtyi uudelleen johtoon ajassa 10.59, kun kiekko pomppasi kotijoukkueen kultakypärän Roni Hirvosen kautta sisään.

Mutta ei siinä vielä kaikki. KooKoo tuli ylivoimalla tasoihin, kun Oskari Luoto jakoi ja Otto Paajanen ohjasi 2–2-maalin.