Ex-lapsitähti JoJo Siwa paljasti hammasremonttinsa hulppean hintalapun

TikTok-videolla tähdiltä kysytään GLAAD Media Awards -palkintogaalan punaisella matolla, mikä on kallein asia, joka heillä on päällään.

Osa videon kommentoijista ylistää Siwaa siitä, että tämä on hammasoperaatiostaan rehellinen.

Vaikka Siwa esiintyy BuzzFeedin TikTok-videolla hyväntuulisena, kertoi hän viime marraskuussa E! Newsille kritisoivansa itseään kaikesta ja olevansa epävarma itsestään. Hän sanoi tuolloin, että julkisuuden valokeilassa suurimman osan elämästään oleminen on ollut "vaikein asia koskaan".

– Kaikkea arvostellaan. Ihmiset sanoivat minulle, että minulla on vetäytyvä hiusraja. He eivät tiedä, että minulla on stressi-ihottumaa, jonka vuoksi kaljuunnun tästä, hän sanoi otsaansa näyttäen.