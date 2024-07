Lily Allen myy jalkakuviaan netissä – seuraajat hermostuivat

Allen kommentoi uutta bisnestään BBC:n Miss Me? -podcastissa viime viikolla. Laulajatar julkaisi podcastista lyhyen videopätkän Instagram-tililleen.

View this post on Instagram

– Minua on seksualisoitu todella nuoresta iästä lähtien, ja kaikki muut kuin minä ovat tehneet rahaa asialla, Allen jatkaa.

– On todella hauskaa olla kontrollissa jostakin niin hölmöstä.

Allenin Instagram-julkaisu on saanut lukuisia negatiivisia kommentteja laulajan seuraajilta. Useat ovat sitä mieltä, että jo valmiiksi rikkaiden julkkisten siirtyminen OnlyFans-bisnekseen on typerää, sillä he eivät tee sitä rahan vuoksi.