Jade Nyström avoimena kokemastaan syrjinnästä: "Perheeni tukee minua kaikessa"

– Huutelua, solvaamista, "Katso kuka tuolla menee" -huutelua. Siitä on tullut arkipäivää ja siitä ei saisi tulla arkipäivää, hän sanoo Queer of the Year -tapahtumassa.

– Yhteydenottoja tulee todella paljon ihmisiltä, jotka pohtivat sateenkaariasioita. Ikähaarukka on todella laaja, joten nuoret sekä vanhat lähettävät viestejä. He etsivät tukea, ja että pystyvät hyväksymään ensin itse itsensä.

Jade Nyström on korkeushyppääjä, joka on antanut kasvot nuorille transurheilijoille. Hän oli vuonna 2021 ehdolla Vuoden esikuva -palkinnon saajaksi kaikkien aikojen nuorimpana Suomen urheilugaalassa. Hän sai vuonna 2020 Queer of the Year -tunnuspalkinnon Vuoden esikuvana vain 16-vuotiaana. Nyström osallistui tämän vuotiseen tapahtumaan, jossa jaettiin tämän vuoden tunnuspalkintoja eri kategorioissa. Tämän vuoden tunnustukset saivat Vuoden esikuvana Janne Puhakka, Vuoden musiikista Benjamin Peltonen, Vuoden somesta Ella Toivainen ja Sergey Hilman sekä Vuoden ikoniksi valittiin Aira Samulin.