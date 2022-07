Ex-aikuisviihdetähti Amanda Ahola käytti valtavia rahasummia näyttääkseen seksinukelta – tältä hän näyttää nyt

Porilainen Amanda Ahola , 26, on tunnettu lukuisista kauneusleikkauksista, joiden tavoitteena on ollut saada hänet näyttämään seksinukelta.

Amanda on sittemmin joutunut luopumaan haaveestaan, sillä leikkaukset vaaransivat liikaa hänen terveyttään. Viimeisimmän rintaimplanttileikkauksen myötä hän joutui koomaan.

Nykyään Ahola on viiden kuukauden ikäisen lapsen äiti, jonka lisäksi hän elää lapsiperheen arkea aviomiehensä kanssa Espanjassa. Hän kertoo myös nauttineensa äitiydestä täysin rinnoin.

– Se on tosi kivaa. Minulla oli tosi helppo raskaus ja olen tosi paljon tykännyt olla äiti. Hän nukkuu hyvin ja syö hyvin ja on tosi helppo lapsi, nauravainen ja iloinen eikä oikeastaan itke edes. On käynyt hyvä tuuri, Ahola kertoi aikaisemmin.