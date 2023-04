Eva Wahlström valmistui taiteen maisteriksi – avautui somessa opiskeluaikansa raskaudesta, joka vei sormista tunnon: "Mietin, miten voisin olla muotoilija, jos en tunne sormenpäilläni"

View this post on Instagram

Wahlström on naimisissa nyrkkeilijä Niklas Räsäsen, 36, kanssa. Heillä on yhteinen poika Elia, ja Räsäsellä on aiemmasta suhteestaan poika. Leon on Wahlströmin aiemmasta suhteesta Pekka Kaislaman kanssa.