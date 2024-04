Eva Wahlströmin poika juoksi liukuportaita väärään suuntaan – vartijalta yllättävä reaktio

View this post on Instagram

– Elia juoksi rappusia ylöspäin ja törmäsi ostoskärryjen kanssa alaspäin tulevaan rouvaan. Pahoittelin asiaa rouvalle, joka katsoi lasta hetken ja vastasi hymyillen, että olisi varmaan hyvä, jos me kaikki aikuisetkin juoksisimme rappusia väärään suuntaan. Sitten hän vilkutti lapselle ja jatkoi matkaa. Tuli sairaan hyvä mieli, Wahlström kirjoitti.

– Vastasin, että taaperoni juoksee rappusia väärään suuntaan jotain sadatta kertaa ja istun tässä, koska en enää pysy perässä. Vartija katsoi minua tiukasti ja vastasi hetken päästä: "No se ei ole kiellettyä. Jatkakaa vaan”. Pieniä asioita, mutta tulin niin iloiseksi, kun vielä löytyy ihmisiä, jotka kohtaavat ilolla ja lämmöllä, vaikkei toiminta ollut ihan moitteetonta. Pistetään hyvä kiertämään, Wahlström päätti kirjoituksensa.

Maaliskuussa 2021 syntyneen Elian isä on Wahlströmin aviomies nyrkkeilijä Niklas Räsänen, 37. Pari meni naimisiin vuonna 2016. Wahlströmillä on lisäksi vuonna 2009 syntynyt Leon-poika aiemmasta liitostaan Pekka Kaislaman kanssa. Myös Räsäsellä on aiemmasta suhteestaan poika Luda.