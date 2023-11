View this post on Instagram

Postauksen kommenttikenttään on jätetty runsain määrin viestejä Wahlströmin someseuraajilta. Moni kommentoija ihastelee rakastavaisten näyttävää yhteiskuvaa.

– Ai että, kylläpä on kaunis kuva! yksi kirjoittaa.

Wahlström ja Räsänen avioituivat vuonna 2016. Parilla on yhteinen poika Elia, joka syntyi helmikuussa 2021. Lisäksi Wahlströmillä on vuonna 2009 syntynyt Leon-poika hänen aikaisemmasta liitostaan Pekka Kaislaman kanssa. Myös Räsäsellä on aiemmasta suhteestaan yksi poika.