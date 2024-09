Eva Wahlström ja Niklas Räsänen 8 vuotta naimisissa – kosinta tapahtui aikoinaan erikoisessa tilanteessa

Entinen nyrkkeilijä Eva Wahlström ja hänen puolisonsa, nyrkkelijä Niklas Räsäsen juhlistavat kahdeksatta hääpäiväänsä. Wahlström jakoi Instagram-tililleen romanttisen kuvaparin, jonka yhteydessä hän tunnelmoi parin merkkipäivää.

Wahlström kertoo julkaisussaan, miten Räsänen aikoinaan kosi häntä.

– Rakas. 8 vuotta naimisissa. Kosit minua yhtenä iltana riidan päätteeksi. Sanoit, että jos siedät minua tuollaisenakin, olet valmis viettämään elämäsi kanssani. Minä itkin, se oli kaunis kosinta, Wahlström kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Wahlström kirjoittaa tekstissään, että parin yhteisiin vuosiin on mahtunut paljon. Hän kertoo, että parilla on ollut vuosien aikana "hullun hauskaa, ihanaa, syvää ja kaunista", ja että he ovat olleet hullaantuneita toisistaan.

Wahlströmin mukaan yhteiselo ei kuitenkaan aina ole ollut pelkkää ruusuilla tanssimista.

– On ollut myös rumia riitoja, katkeruutta ja monenlaista paskaa. Jokunen vaneeriovi on saanut kyytiä riitojen takia, ja jokunen sohva on vaihtunut sovinnon seurauksena (kuten Mäkkylän naapurit varmasti muistaa), hän kirjoittaa.

Wahlström kuitenkin toteaa tekstissään, että rapatessa roiskuu ja rakkaudessa vielä enemmän.



– Varsinkin meidän nopeilla räjähtävillä luonteilla. Tärkeintä kuitenkin on, että olemme aina olleet lojaaleja toisillemme, aina sitoutuneita ja aina halukkaita korjaamaan asioita.

Wahlström kirjoittaa oppineensa puolisoltaan paljon, muun muassa sen, ettei hänen tarvitse olla tai tehdä mitään erityistä ansaitakseen tämän rakkauden.



– Eikä rakkautta ylipäätään tarvitse ansaita. Kelpaan sinulle myös huonona päivänä, kuten kosintasi osoitti. Olen oppinut, että rakkaus on enemmän kuin rakastumisen tunne; se on jokapäiväinen päätös tehdä asioita meidän ja perheen hyväksi, myös silloin, kun toinen vituttaa. Ja ehkä tärkeintä on se, että olen oppinut pyytämään anteeksi ilman, että se kirpaisee, hän kirjoittaa.

– Sinä olet paras ystäväni, peilini, rikostoverini ja ikuinen kumppanini. Meidän rakkaus on syvempää kuin koskaan, ja kaikesta huolimatta – tai ehkä juuri sen ansiosta – rakastan sinua enemmän kuin koskaan. Kiitos rakas, hän päättää tekstinsä.

Wahlström ja Räsänen alkoivat seurustella vuonna 2014 ja he kihlautuivat vuonna 2015. Parin häitä tanssittiin vuonna 2016.