Euroviisujen voittajasuosikki on Kalush Orchestra – yhtye haluaa muistuttaa viisulavalla Ukrainan olemassaolosta

Euroviisujen ylivoimaisen ennakkosuosikin laulu on saanut uusia merkityksiä Ukrainan sodan myötä. Ukrainan viisukappaleessa lauletaan muun muassa siitä, kuinka kotiin löytää aina, vaikka kaikki tiet olisivat tuhoutuneet.

Kalush Orchestran edustuskappale Stefania on kirjoitettu yhtyeen keulakuvan omalle äidille.

Kalush Orchestra on ymmärrettävästi Euroviisujen seuratuin edustaja. Yhtyeellä on Italian Torinossa niin intensiivinen aikataulu, että se antaa vain kirjallisia sähköpostihaastatteluja.

– Uskomme lauluumme, joka heijastaa nyt ajan henkeä. Haluamme myös näyttää ukrainalaisille euroviisuiltana, etteivät he ole yksin, että koko Eurooppa seuraa meitä, kun taistelemme tässä brutaalissa sodassa, ja tukee meitä. Että ei ole muuta keinoa, me voitamme, Psiuk kirjoittaa.

"Voimme olla hyödyksi maallemme"

Kalush Orchestra valittiin edustamaan Ukrainaa vain päiviä ennen Venäjän hyökkäystä maahan. Nyt Ukrainan edustaminen on yhtyeelle aiempaa merkittävämpi tehtävä. Psiuk kertoo STT:lle, että yhtye haluaa muistuttaa Eurooppaa Ukrainan olemassaolosta.

– Euroviisuihin osallistuminen on mahdollisuus esitellä meidän kulttuuriamme kansainvälisellä tasolla ja näyttää ukrainalaisen hengen ja rohkeuden voimaa myös musiikkiareenalla.

Sunnuntaina Kalush Orchestra soitti Torinossa pienen katukeikan Suomen viisuedustajan The Rasmuksen kanssa. The Rasmus kertoi STT:lle, että yhteissoittelu oli bändille yksi parhaista hetkistä viisumatkalla.

Oleh Psiukin mukaan oli hienoa tavata The Rasmuksen Lauri Ylönen ja laulaa hänen kanssaan Stefania.

– Kaikki ovat varmaan kuulleet heidän kappaleitaan, ja nyt me esiinnymme samalla lavalla. On myös erittäin hienoa, että The Rasmuksen tyypit todella tukevat Ukrainaa, Psiuk kirjoittaa.