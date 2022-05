Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys selvillä – The Rasmus astuu lavalle neljäntenä

Suomen viisuedustaja The Rasmus esiintyy lauantaina Euroviisujen finaalissa neljäntenä. Finaalin esiintymisjärjestys julkaistiin perjantain vastaisena yönä Euroviisujen virallisilla nettisivuilla .

The Rasmus eteni finaaliin torstain semifinaalista, jossa yhtye esitti kappaleensa Jezebel heti show'n ensimmäisenä. Semifinaalin jälkeen yhtye arpoi esiintymispaikakseen finaaliin ensimmäisen puoliskon.

Kaikkiaan finaalissa on mukana 25 maata. Maiden edustajat arpovat kummalla puoliskolla ne esiintyvät, ja lopullisen järjestyksen päättävät viisujen tuottajat.

Isäntämaalle on arvottu puolestaan satunnaisesti jokin esiintymispaikka. Italia nousee lavalle yhdeksäntenä.

Tiistain ja torstain semifinaaleista jatkoon pääsi yhteensä 20 maata. Niiden lisäksi finaalissa on suoraan mukana viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Euroviisujen ylivoimainen voittajasuosikki on tänä vuonna Ukraina. Muita suuria ennakkosuosikkeja ovat Italia, Ruotsi, Britannia ja Espanja.

1. Tshekki: We Are Domi – Lights Off