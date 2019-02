Eurovaaleissa tulossa mullistus: Populismi nousee ja kärkipuolueiden asema horjuu – "40 vuotta on menty tietyllä tavalla – tämä on kaikki uutta"

Kevään vaaleissa mitataan ensimmäistä kertaa koko Euroopan laajuisesti, miten viimeisten viiden vuoden aikana Euroopassa tapahtunut myllerrys on vaikuttanut politiikan ilmastoon EU:ssa, arvioi kokenut politiikan toimittaja ja kirjailija Unto Hämäläinen aamun Huomenta Suomessa.

– Tämä on kaikki uutta. 40 vuotta on menty tietyllä tavalla, kun demarit ja maltillinen porvaristo ovat käyttäneet valtaa. Nyt se on ainakin todennäköistä, että vaalien jälkeen joudutaan muodostamaan Euroopan parlamentissa jonkinlaisia uusia koalitioita. Ja yhtään ei tiedetä, että minkälaisia, Hämäläinen sanoi Huomenta Suomessa.