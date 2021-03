Eurooppa olisi pulassa ilman Astra Zenecaa: "Tämä rokote on se työhevonen"

– Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja moni muu eurooppalainen valtion päämies on ilmoittanut ottavansa Astra Zeneca -rokotteen heti, kun on heidän vuoronsa, Piuhola sanoi.

– Tällä hetkellä emme selviäisi ilman Astra Zeneca -rokotetta, koska myös muiden rokotteiden saaminen Euroopassa on rajoitettua juuri nyt. Tämä rokote on se työhevonen, koska se on rokote, jota me tällä hetkellä eniten käytämme, Belgian rokotekoordinaattori Jan Stroonbants kommentoi.