Euroopan valtionjohtajat nimettiin – "Kompromissiehdokkaita piti hakea ennen kuin paketti saatiin kasaan"

Euroopan komission puheenjohtajaksi nousee Saksan nykyinen puolustusministeri Ursula von der Leyen, Belgian pääministeri liberaali Charles Michelistä tulee Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, Espanjan ulkoministeri Josep Borrell nousee Euroopan ulkoministeriksi ja keskuspankin johtoon on nousemassa ensimmäistä kertaa nainen, ranskalainen Christine Lagarde.

– Osasimme odottaa, ettei tule niitä nimiä, joita on viimeiset viikot ensisijaisesti pyöritelty virkoihin, koska Eurooppa-neuvoston kokous venyi usean vuorokauden mittaiseksi. Siksi piti hakea kompromissiehdokkaita, Puumalainen sanoo.

Euroopan parlamentti valitsee tänään puheenjohtajan. Parlamentin poliittiset ryhmät asettivat ennen vaaleja kärkiehdokkaitaan komission johtoon. Heidät kaikki on nimityspaketissa sysätty syrjään, eli kukaan heistä ei ole komission puheenjohtaja.

– Demareiden Frans Timmermans ja liberaalien Margrethe Vestagerille on tulossa komission varapuheenjohtajan paikat, mutta varmasti kärkiehdokasasettelu herättää keskustelua parlamentin ryhmissä. Tällä menettelyllä he halusivat saada päätösvaltaa komission puheenjohtaja-asiassa itselleen ja nyt näyttää siltä, että Euroopan neuvosto on romuttamassa tämän systeemin. Puhutaan, että jos nyt ei valita kärkiehdokasta, nii tämä systeemi kuopataan ainakin seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, Puumalainen sanoo.